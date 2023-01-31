Российский солдат голыми руками сбил украинский беспилотник

Опубликовано видео, на котором солдат ВС РФ голыми руками сбил украинский дрон

Российский военнослужащий голыми руками сбил украинский беспилотник, который за несколько секунд до этого попытался результативно сбросить гранату. Видео, запечатлевшее происшествие, опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Кадры с камеры дрона демонстрируют, как украинский беспилотник сбрасывает гранату рядом с российским военнослужащим. Взрыв нерезультативен, однако российский боец делает вид, что его тяжело ранило.

После этого беспилотник снижается, чтобы убедиться в эффективности удара. Однако через несколько секунд его голыми руками перехватывает российский военнослужащий. Последние кадры с украинского дрона запечатлели характерную форму Вооруженных сил России (ВС РФ) и соответствующую нашивку.