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18:07, 31 января 2023Силовые структуры

Двоих полицейских задержали за гибель россиянина в автозаке

На Урале задержали двоих полицейских за гибель мужчины в автозаке от перелома шеи
Начало событий в новости Россиянин погиб в полицейском автозаке от перелома шеи

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Нижнем Тагиле задержали двоих сотрудников полиции из-за гибели мужчины в автозаке от перелома шеи. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

Им предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий. Решается вопрос об аресте.

Ранее 31 января сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело из-за гибели задержанного в полицейском автозаке. 29 января группа немедленного реагирования приехала по вызову о мелком хулиганстве и забрала дебошира. В отдел полиции он уже прибыл мертвым. Причиной смерти стал перелом шейного позвонка. Жена погибшего рассказала, что полицейские закинули супруга в отсек автозака вверх ногами, он не мог перевернуться в узком замкнутом пространстве из-за своего высокого роста, в результате по дороге у него сломалась шея. «Положили ногами вверх и захлопнули обе двери. И в таком положении везли его. Это нелюди. Демоны в человеческом обличии», — говорит жена погибшего.

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Любовь Ширижик
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