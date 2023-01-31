VK открыла набор на бесплатные образовательные программы для студентов

VK набирает студентов на курсы по ручному тестированию и программированию на Python

«VK Образование» 31 января открывает набор на бесплатные образовательные программы для старшекурсников и выпускников российских университетов, сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

«Участники смогут освоить ручное тестирование и программирование на Python, усилить на практике необходимые для карьеры в IT навыки и компетенции. Лучшие студенты смогут присоединиться к команде VK в качестве стажеров или сотрудников», — сказано в сообщении.

На курсе по ручному тестированию студентов научат тестировать мобильные, веб- и десктопные приложения, познакомятся со снифферами и платформой Postman, узнают, как составлять тест-кейсы и чек-листы. На курсе по углубленному Python молодым людям расскажут о внутреннем устройстве языка программирования, научат эффективно использовать его стандартную библиотеку для решения практических задач. Заявку на обучение можно оставить на сайте до 20 февраля.

Так как важное место в обучении занимает практическая часть, учащиеся будут работать над реальными задачами проектов VK. Для зачисления необходимо пройти тестирование, которое начнется 21 февраля.

Бесплатное обучение стартует 7 марта и продлится три месяца, занятия будут проходить в онлайн-формате.