Россиянина арестовали за поджог дома сожительницы с детьми и тройное убийство

На Алтае арестовали 34-летнего мужчину за тройное убийство из-за ссоры

В Алтайском крае суд арестовал 34-летнего местного жителя за тройное убийство. Об этом в среду, 1 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, 26 января в городе Рубцовске фигурант поссорился с сожительницей в доме. Тогда он облил веранду легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Женщина заметила возгорание и помогла двум детям выбежать на улицу. Затем она пыталась потушить пламя и спасти мать и знакомого. Однако огонь сильно распространился и потерпевшие сгорели заживо.

По факту произошедшего возбуждено дело по пунктам «а, е» части 2 статьи 105 (Убийство) УК РФ и по статье о покушении на убийство. Вскоре мужчине предъявят обвинения.

Ранее стало известно, что в Иркутске суд арестовал карточного игрока, расчленившего знакомого и его пожилую мать.