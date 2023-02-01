В Белоруссии заявили о модернизации советских артсистем

В ВС Белоруссии заявили о модернизации советских артсистем на основе опыта СВО

В Белоруссии модернизируют советские артиллерийские системы, стоящие на вооружении республики, на основе опыта специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил начальник управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) страны полковник Руслан Чехов, передает БЕЛТА.

«Опыт спецоперации на Украине подтверждает, что советские артиллерийские системы ([самоходные артиллерийские установки] 2С1 "Гвоздика", 2С3 "Акация", 2С5 "Гиацинт", [реактивная система залпового огня] БМ-21 "Град") при условии их модернизации показывают очень хорошие результаты. Над их совершенствованием трудятся на предприятиях оборонного комплекса России и Беларуси», — цитирует агентство.

Чехов подчеркнул, что не менее важным направлением является развитие форм и способов применения ракетных войск и артиллерии. По его словам, по этому вопросу идет постоянная работа.

Ранее военные республики приступили к полной самостоятельной эксплуатации ракетного комплекса «Искандер». Чехов уточнил, что военнослужащие прошли обучающий теоретический курс в России, а после его завершения — практическую подготовку на белорусских полигонах.

