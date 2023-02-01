Росавиация рассказала о стресс-сценарии на случай прекращения господдержки

РБК: Росавиация подготовила стресс-сценарий на случай прекращения господдержки отрасли

Росавиация разработала стресс-сценарий на случай, если господдержка воздушных перевозок прекратится в условиях дефицита бюджета, пишет РБК со ссылкой на главу ведомства Александра Нерадько.

Вместе с тем, Нерадько не стал раскрывать детали этого плана, так как, по его словам, темы, связанные с авиаперевозками, «слишком резонансные, почти как футбол и медицина».

Как заявлял глава Минтранса Виталий Савельев на совещании с президентом, господдержка позволила отечественным перевозчикам не повышать цены на рейсы по России в летний период 2022 года, хотя их операционные расходы выросли. Тем не менее и Нерадько, и глава «Аэрофлота» Сергей Александровский допускают, что в 2023-ем билеты все же подорожают как минимум на уровень инфляции, указал РБК.

В 2022 году авиаотрасль получила из федерального бюджета рекордные 174,2 миллиарда рублей, однако в текущем году Минтранс намерен урезать субсидии. Как объяснял Савельев, снижение господдержки стало возможно благодаря тому, что ряд компаний выкупили самолеты у иностранных лизингодателей. Нерадько подтвердил, что часть судов выкуплена, но подчеркнул, что Росавиация следит за ситуацией в отрасли и при необходимости озвучит предложения относительно дополнительной господдержки.