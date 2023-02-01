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19:46, 1 февраля 2023Интернет и СМИ

Похудевшая на 30 килограммов телеведущая раскрыла способ избежать срывов

Телеведущая Чехова посоветовала худеющим «не держать себя на цепи» во избежание срывов

Фото: @achekhova

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова, похудевшая примерно на 30 килограммов, раскрыла способ избежать срывов в питании. В своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она предостерегла желающих потерять вес от жестких ограничений в питании.

«Надо прекращать держать себя на цепи! Дрессировать, мучить, принуждать, заставлять, ущемлять!» — посоветовала ведущая, отвечая на вопрос одной из подписчиц. По мнению Чеховой, человек, который придерживается строгих ограничений в питании, непременно сорвется, когда у него возникнет такая возможность.

Ранее Чехова заявила, что считает большинство диет опасными и неизбежно ведущими к срывам. При этом телеведущая заявила, что не придерживается ограничений в своем питании и ест все что хочет.

Перед этим Чехова также рассказала, что в юности принимала таблетки, якобы помогающие похудеть. Она предупредила подписчиков об опасности таких средств и призналась, что они негативно сказались на ее здоровье.

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Маргарита Щигарева
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