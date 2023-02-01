Похудевшая на 30 килограммов телеведущая раскрыла способ избежать срывов

Телеведущая Чехова посоветовала худеющим «не держать себя на цепи» во избежание срывов

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова, похудевшая примерно на 30 килограммов, раскрыла способ избежать срывов в питании. В своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она предостерегла желающих потерять вес от жестких ограничений в питании.

«Надо прекращать держать себя на цепи! Дрессировать, мучить, принуждать, заставлять, ущемлять!» — посоветовала ведущая, отвечая на вопрос одной из подписчиц. По мнению Чеховой, человек, который придерживается строгих ограничений в питании, непременно сорвется, когда у него возникнет такая возможность.

Ранее Чехова заявила, что считает большинство диет опасными и неизбежно ведущими к срывам. При этом телеведущая заявила, что не придерживается ограничений в своем питании и ест все что хочет.

Перед этим Чехова также рассказала, что в юности принимала таблетки, якобы помогающие похудеть. Она предупредила подписчиков об опасности таких средств и призналась, что они негативно сказались на ее здоровье.

