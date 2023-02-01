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10:10, 1 февраля 2023Силовые структуры

Раскрыта причина задержания главы Счетной палаты российского региона

Главу Счетной палаты Самарской области подозревают в сокрытии выявленных нарушений
Начало событий в новости Главу Счетной палаты российского региона заподозрили в превышении полномочий

Фото: Департамент образования Самары

Правоохранительные органы подозревают председателя Счетной палаты Самарской области Елену Дуброву в сокрытии нарушений закона, выявленных в ходе проверки в государственном казенном учреждении «Служба транспортного обеспечения». Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале, раскрыв причину задержания чиновницы.

Уголовное дело, в рамках которого была задержана Дуброва, было возбуждено полицией в конце 2022 года. По данным правоохранителей, Счетная палата выявила нарушения, допущенные руководством госучреждения. Однако итоги проверки были сокрыты аудиторами по настоянию чиновников областного правительства. Следствие квалифицировало произошедшее как превышение служебных полномочий, за которое придется отвечать Дубровой, отмечает Хинштейн.

Ранее 1 февраля сообщалось о задержании чиновницы по подозрению в совершении уголовно наказуемого преступления.

Дуброва возглавляет Счетную палату региона с 2019 года. Прежде она руководила департаментом образования Самары.

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Любовь Ширижик
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