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16:03, 1 февраля 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на 20 лет колонии за убийство двухлетнего сына друзей

В Подмосковье осудили на 20 лет мужчину, избившего до смерти двухлетнего сына друзей

Фото: Марина Круглякова / Коммерсантъ

Московский областной суд приговорил к 20 годам лишения свободы 36-летнего местного жителя за убийство двухлетнего мальчика и избиение его полуторагодовалого брата. Об этом в среду, 1 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по пункту «в» части 2 статьи 105 («Убийство») и пункту «в» части 2 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 8 июня 2022 года в квартире в городе Лобне фигурант остался с двумя маленькими детьми друзей. Они вместе жили. Мужчина напился и избил двухлетнего ребенка, нанеся смертельные ранения. Известно, что 1 июня он несколько раз ударил младшего брата жертвы. У него был зафиксирован перелом ключицы.

Отмечается, что сначала осужденный рассказал следователям, что погибший мальчик выбрался из ванны во время купания, поскользнулся и упал на кафель. Но потом фигурант признался в содеянном.

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Екатерина Власова
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