В Минобороны Польши оценили возможность передачи Киеву истребителей F-16

Замминистра обороны Польши Очепа оценил возможность передачи Киеву истребителей F-16

Передача Киеву истребителей F-16 стала бы сложной задачей из-за длительных сроков обучения. Такую оценку дал замминистра обороны Польши Марчин Очепа, его слова приводит ТАСС.

«Это не автоматы, которые можно просто дать кому-то в руки», — заявил он.

По его словам, вопрос о передаче американских истребителей не стоит на повестке. При этом замминистра отметил, что у Украины есть «длинный список ожиданий, который они постоянно согласовывают с союзниками».

Очепа подчеркнул, что обучение пилотов управлению данным самолетом длится очень долго. «Если сократить, то, думаю, может быть, шесть месяцев. Но это в очень срочном режиме. В нормальном режиме это значительно дольше. Кроме того, нужна инфраструктура, логистика», — пояснил он.