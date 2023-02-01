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10:38, 1 февраля 2023Силовые структуры

ФСБ задержала готовивших теракты на железной дороге в Свердловской области

ФСБ России задержала трех виновников терактов на железных дорогах в Свердловской области

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Сотрудники ФСБ задержали троих подозреваемых в подготовке терактов на железной дороге в Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей спецслужбы.

Задержанные, являющиеся гражданами России, намеревались совершить диверсии за вознаграждение от украинских неонацистов.

Силовики изъяли в ходе обысков по месту проживания подозреваемых орудие преступления, символику украинского националистического вооруженного формирования, а также схемы расположения объектов Свердловской железной дороги.

Возбуждены уголовные дела по статьям 205 УК РФ («Теракт») и 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

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Любовь Ширижик
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