ФСБ задержала готовивших теракты на железной дороге в Свердловской области

ФСБ России задержала трех виновников терактов на железных дорогах в Свердловской области

Сотрудники ФСБ задержали троих подозреваемых в подготовке терактов на железной дороге в Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей спецслужбы.

Задержанные, являющиеся гражданами России, намеревались совершить диверсии за вознаграждение от украинских неонацистов.

Силовики изъяли в ходе обысков по месту проживания подозреваемых орудие преступления, символику украинского националистического вооруженного формирования, а также схемы расположения объектов Свердловской железной дороги.

Возбуждены уголовные дела по статьям 205 УК РФ («Теракт») и 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).