Президентский фонд культурных инициатив объявил о новом грантовом конкурсе проектов

Президентский фонд культурных инициатив 1 февраля начинает заявочную кампанию второго грантового конкурса 2023 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Старт конкурса начинается с образовательного вебинара из Луганска, куда для участия в проектном семинаре приехали жители Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Просмотреть трансляцию и задать вопросы в комментариях все желающие могут 1 февраля в 10:30 по московскому времени, эфир будет доступен в аккаунтах в социальных сетях Президентского фонда культурных инициатив (Вконтакте, Одноклассники, видеохостинг Rutube, Телеграм-канал).

Заявки через информационную систему фондкультурныхинициатив.рф могут подать негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели в срок до 20 марта 2023 года. Общий фонд грантового конкурса — 4 миллиарда рублей. Средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер. Срок их реализации должен начинаться не ранее 1 августа 2023 года и завершаться не позднее 31 декабря 2024 года.

«Сегодня на сайте фондкультурныхинициатив.рф начался прием заявок на второй грантовый конкурс 2023 года, общий фонд которого составит 4 миллиарда рублей. Заявочная кампания открывается традиционным образовательным вебинаром, в этот раз он для меня, команды Фонда и всей страны — особенный, так как в эфире в наших социальных сетях — трансляция встречи с творческими командами новых территорий России. Сегодня это особенно важно, и мы надеемся увидеть много заявок от жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. В конкурсе девять тематических направлений, одно из них — «Мы вместе», оно сфокусировано на интеграции новых российских регионов в общее историко-культурное пространство страны. Заявочная кампания продлится до 20 марта, мы ждем проекты из всех 89 регионов нашей страны», — прокомментировал старт конкурса генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Проекты должны соответствовать девяти тематическим направлениям конкурса: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ» и «Мы вместе». Описания всех направлений представлены в положении о проведении конкурса. Направление «Мы вместе» вызвало интерес у участников, среди поддержанных проектов прошлых конкурсов порядка 185 предполагают их реализацию на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Один из них — творческий проект «Звук моего региона», который предусматривает сбор демозаписей песен талантливых людей, проживающих на территории Донбасса. В настоящий момент прием заявок завершен.

В помощь авторам проектов Фонд выпустил серию подкастов, а также регулярно проводит вебинары, где разъясняются особенности заполнения конкурсных заявок. Медиаматериалы выложены в социальных сетях Фонда «В Контакте» и в аккаунте в Rutube. Перед оформлением и подачей проекта рекомендуется ознакомиться с документами, размещенными на сайте: методическими материалами, чек-листом, положением о конкурсе. Актуальная возможность, которой воспользовались уже почти 2,5 тысячи команд — заполнение текстовой заявки на фондкультурныхинициатив.рф. В форме, которая идентична конкурсной заявке, участникам предлагается проработать заполнение сведений о проекте. Новый раздел на сайте, появившийся перед прошлым конкурсом, в короткий срок стал популярен среди авторов, готовящих заявки. Всего на сайте фондкультурныхинициатив.рф личные кабинеты зарегистрировали почти 100 тысяч творческих команд.

Напомним, в настоящий момент продолжается экспертиза заявок, поданных авторами на первый основной конкурс 2023 года. Его результаты будут озвучены не позднее 10 марта. По итогам семи завершенных конкурсов Президентским фондом культурных инициатив поддержаны 4064 проекта на общую сумму порядка 11 миллиардов рублей, причем один из заявителей пришел к победе с седьмой попытки, один заявитель — с шестой, 21 творческая команда — с пятой, 63 — с четвертой, 210 авторов проектов — с третьей, 918 — со второй и 2398 заявителей – с первой. Средняя сумма гранта составила 2,9 миллиона рублей.

Значительная часть инициатив, поддержанных Президентским фондом культурных инициатив в настоящий момент реализованы или находятся в стадии активной реализации. Часть из них приурочены к памятным датам 2023 года. Так, в день старта грантового конкурса в Волгограде начинаются мероприятия историко-патриотического проекта «Мост памяти», посвященного 80-летию Сталинградской битвы. В Иркутске продолжаются мероприятия, посвящённые столетнему юбилею со дня рождения режиссера Леонида Гайдая. В городе Сарапуле Республики Мордовия реализуется проект «Академия волонтеров 6.0», который предполагает разработку и создание инклюзивных туристических маршрутов и подготовку для работы на них гидов. В Санкт-Петербурге открыта выставка-путешествие «Балабанов». За 3 месяца ее посетили более 100 тысяч человек. С успехом прошли кинопрокат и телевизионная премьера фильма «Петр I: Последний царь и первый император», созданного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Завершился конкурс медиаискусства «Страна света», который помог выявить лучшие команды страны в сфере видеомэппинга, в ЛНР большой интерес вызывает передвижная выставка «Наши традиции».

Президентский фонд культурных инициатив создан по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина, озвученной 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному собранию, и осуществляет свою деятельность на основании Указа президента Российской Федерации от 17 мая 2021 года № 287 «О создании Президентского фонда культурных инициатив».

