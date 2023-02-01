Рэпер Vanilla Ice вспомнил о странном романе с Мадонной

Американский рэпер Vanilla Ice заявил, что в 1990-х годах Мадонна сделала ему предложение

Американский рэпер Vanilla Ice (настоящее имя — Роберт Мэтью Ван Винкл) вспомнил о странном романе с певицей Мадонной. Он стал гостем подкаста Just Jenny With Jenny Hutt.

Артист рассказал, что его отношения с исполнительницей завязались в 1990-х годах. Пара встречалась всего лишь восемь месяцев, однако за это время Мадонна успела сделать предложение свое возлюбленному. «Все шло так безумно и быстро, чувак. Я подумал: "Что? Это же парень должен вставать на одно колено". Что ты имеешь в виду? Подожди минуту. Это слишком быстро, я слишком молод», — заявил Vanilla Ice в ходе подкаста.

Он признался, что не воспринимал этот роман всерьез, поскольку считал, что Мадонна слишком взрослая для него. По его словам, конец отношениям положила книга певицы «Секс». «Я думал, что это так распутно. Мне не хотелось быть частью этого. Я мог бы подать на нее в суд, но не хотел. Я сказал: "Иди своей дорогой, а я пойду своей"», — вспомнил рэпер.

Vanilla Ice 55 лет. В 1990-х он получил широкую известность благодаря своему хиту Ice Ice Baby, который стал первым рэп-синглом, возглавившим чарт Billboard. Последующие его альбомы не снискали большой популярности.