Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:08, 1 февраля 2023Мир

В крупнейшем немецком подземном хранилище приостановили закачку газа

DPA: в подземном хранилище ФРГ Реден приостановили закачку газа в связи с инцидентом

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

В крупнейшее подземное хранилище Германии Реден была приостановлена закачка газа в связи с воспламенением на факельной установке для утилизации горючих паров, передает Deutsche Presse-Agentur (DPA).

В результате аварии никто не пострадал, вредных выбросов в атмосферу также не было зафиксировано, говорится в публикации. По данным агентства, произошедшее никак не сказалось на ситуации с газоснабжением, она по-прежнему стабильна.

Инцидент прокомментировал представитель регионального ведомства по делам месторождений, энергетики и экологии. Он заявил об отсутствии каких-либо свидетельств того, что причиной чрезвычайного происшествия стал человеческий фактор. Отмечается, что сроки возобновления закачки пока неизвестны.

Ранее сообщалось о максимальной заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Германии. В частности, заполненность ПХГ Реден достигла 94,75 процента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
США признали наличие биолабораторий на Украине
Обнародованы новые свидетельства совершенных гитлеровцами зверств в Сталинграде
Украине решили отказать в ускоренном вступлении в ЕС
В крупнейшем немецком подземном хранилище приостановили закачку газа
Сальма Хайек снялась в платье с глубоким декольте
Полковник раскрыл уязвимость танков Leopard перед российской техникой
Экс-президент Бразилии захотел проветрить голову и попросил американскую визу
Алеку Болдуину предъявили формальные обвинения в убийстве
Раскрыты особенности работы московских крановщиц
Против обвиненного в расизме украинского игрока «Челси» начали расследование
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.