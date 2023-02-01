Российские туристы попали под лавину в Гималаях

Восемь россиян попали под лавину на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии

Восемь российских туристов попали под лавину на горнолыжном курорте Гульмарг на индийской союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом агентству ТАСС рассказали в местной полиции.

Отмечается, что в настоящее время пострадавшие в Гималаях россияне находятся на осмотре в медицинском учреждении. По данным полиции Индии, серьезных травм у них нет.

Правоохранители также заявили, что в результате схода лавины погибли два туриста из Польши. В общей сложности пострадали 19 человек. «Тела двух погибших иностранцев обнаружены и доставлены в больницу для проведения необходимых формальностей», — добавили в полиции.

Ранее в январе по меньшей мере 28 человек погибли из-за схода лавины в городе Ньингчи на юго-западе Тибета. В спасательных работах приняли участие 1348 человек, включая пожарных, военных и волонтеров, и 236 единиц техники.