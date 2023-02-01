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11:57, 1 февраля 2023Бывший СССР

Появились фотографии обысков у Коломойского

Украинские СМИ опубликовали фотографии обысков дома у олигарха Игоря Коломойского

Фото: Telegram-канал «Политика Страны»

Появились фотографии обысков дома у олигарха Игоря Коломойского, их публикует Telegram-канал «Политика страны».

На них олигарх запечатлен в спортивном костюме в одном из залов своего дома, построенного из деревянных срубов. В самой комнате видны кресла и диван, стоящие напротив камина.

Накануне стало известно, что с обысками в дом Коломойского пришла Служба безопасности Украины (СБУ). Как сообщали местные СМИ, эти мероприятия могут быть связаны с махинациями в нефтяных компаниях«Укртатнафта» и «Укрнафта».

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Василий Мека
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