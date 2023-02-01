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17:12, 1 февраля 2023Силовые структуры

Банда из граждан Китая вывезла из России контрабандой 130 килограммов золота

РБК: МВД разоблачило крупную контрабанду золота членами ОПГ, созданной гражданами Китая

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Сотрудники МВД разоблачили крупный канал контрабанды золота из России, организованный гражданами Китая. Об этом сообщает РБК.

По данным ведомства, во главе организованной преступной группы (ОПГ) стояли граждане Китая Хуан Сюфэнь, Вэй Хуафэн и Чжан Вэй. Они привлекли в свою банду еще 7 соотечественников и 14 россиян. С 2019 года члены ОПГ приобретали незаконно добытое золото в Красноярском и Забайкальском краях, Иркутской, Еврейской автономной и Амурской областях, Бурятии и Якутии, затем драгметалл перерабатывали в сплав, пригодный для ювелирной обработки, который незаконно вывозился из России в Китай.

На протяжении трех лет сообщники переправили контрабандой 136 килограммов золота стоимостью 550 миллионов рублей. Партию в 52 килограмма драгметалла на сумму 176 миллионов рублей перехватили российские силовики при попытке вывезти ее из страны.

Следователями Забайкальского линейного управления МВД на транспорте возбуждено уголовное дело.

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Любовь Ширижик
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