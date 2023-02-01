Школьник домогался 12-летней россиянки и распространил ее интимные фото в сети

В Петербурге школьник домогался 12-летней девочки и распространял ее интимные фото в сети

В Санкт-Петербурге задержали 16-летнего подростка, домогавшегося 12-летней девочки. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает 78.ru.

По данным издания, 31 января в полицию пришла 38-летняя мать потерпевшей и рассказала, что 15 января девятиклассник приставал к ее дочери в подъезде дома на Дунайском проспекте. Затем он купил интимные фотографии школьницы и распространил их в сети.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 242.1 («Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

В настоящее время фигурант находится в следственном изоляторе временного содержания.