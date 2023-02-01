Умер находившийся под следствием экс-министр образования Оренбуржья Лабузов

На 66-году умер бывший министр образования Оренбургской области Вячеслав Лабузов

Бывший министр образования Оренбургской области Вячеслав Лабузов умер на 66-году жизни. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

Причиной смерти стал оторвавший тромб.

Экс-чиновник находился под подпиской о невыезде, уточняет радиостанция «Говорит Москва». Мужчину подозревали по статям 290 («Получение взятки») и 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. По версии следствия, с 2010 по 2018 Лабузов за вознаграждения заключал договоры на ремонт образовательных учреждений с подконтрольными ему строительными фирмами. Сам фигурант вину отрицал.

Вячеслав Лабузов был министром образования Оренбуржья до 2018 года.