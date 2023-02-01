Полковник раскрыл уязвимость танков Leopard перед российской техникой

Полковник Хатылев заявил, что Leopard 2 легко обнаруживаются российскими тепловизорами

Полковник запаса, бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев раскрыл уязвимость танков Leopard 2, которые Украине поставляют западные страны, перед российской техникой. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

По мнению военного эксперта, главными недостатками Leopard 2 являются двигательная установка танка и его контрастность на фоне теплового излучения. Он отметил, что российская армия имеет на вооружении теплопеленгаторы и инфракрасные обнаружители. «Наши «Корнеты» и все противотанковые средства имеют тепловизоры», — добавил он.

Хатылев подчеркнул, что Leopard 2 не обладают нужными характеристиками для современного танкового сражения. В частности, танк является контрастной целью на поле боя, а для его отстройки надо иметь тепловые ловушки, которые имеют ограниченное действие. «Их ограниченное количество и невозможно часами бросать, а танковые бои 15 минут не длятся», — пояснил он. В случае поддержки пехоты немецкий танк будет крупноразмерной целью, а его вес не позволяет маневрировать на поле боя, заключил полковник запаса.

Ранее другой полковник запаса, военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что танки Leopard 2 вряд ли повысят эффективность работы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подобной технике необходимо прикрытие, которое, по его мнению, украинская армия обеспечить не сможет.