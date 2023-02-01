Кабмин Украины уволил руководство таможни

Кабмин Украины уволил руководителей таможни, в том числе Демченко, Щуцкого, Черкасского

Кабинет министров Украины уволил руководство государственной таможенной службы республики. Об этом сообщил украинский нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram.

По его словам, уволены и.о. председателя Государственной таможенной службы Украины Вячеслав Демченко и его заместители Александр Щуцкий и Руслан Черкасский.

Издание «Страна» утверждает, что увольнение руководства таможни происходит по инициативе президента республики Владимира Зеленского. Предполагают, что на должность главы таможни в том числе претендуют Мустафа Найем, заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков и экс-глава Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль.

Ранее Гончаренко также заявил о возможной отставке министра обороны Украины Алексея Резникова.