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16:08, 1 февраля 2023Бывший СССР

Кабмин Украины уволил руководство таможни

Кабмин Украины уволил руководителей таможни, в том числе Демченко, Щуцкого, Черкасского

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Кабинет министров Украины уволил руководство государственной таможенной службы республики. Об этом сообщил украинский нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram.

По его словам, уволены и.о. председателя Государственной таможенной службы Украины Вячеслав Демченко и его заместители Александр Щуцкий и Руслан Черкасский.

Издание «Страна» утверждает, что увольнение руководства таможни происходит по инициативе президента республики Владимира Зеленского. Предполагают, что на должность главы таможни в том числе претендуют Мустафа Найем, заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков и экс-глава Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль.

Ранее Гончаренко также заявил о возможной отставке министра обороны Украины Алексея Резникова.

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Алевтина Запольская
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