Обнаруженная в Херсонской области яма с боеприпасами попала на видео

МВД: в Херсонской области нашли и уничтожили замаскированную яму с минами и снарядами

В Херсонской области полицейские нашли схрон с минами и снарядами в замаскированной яме. Об этом сообщает ГУ МВД по региону в своем Telegram-канале и публикует оперативное видео.

На кадрах видны силовики, осматривающие арсенал. Они уничтожили тайник путем подрыва.

По данным МВД, схрон находился в нескольких километрах от населенного пункта Новая Маячка. В яме, обложенной ветвями, было 100 мин, свыше 250 минометных боеприпасов, 200 крупнокалиберных снарядов, порох и взрыватели. Арсенал, приготовленный к боевому применению предназначался для совершения диверсий. Он был обустроен рядом с районом боевых действий, отметили в МВД.