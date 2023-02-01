Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 1 февраля

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на среду, 1 февраля. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

Как рассказал журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за минувшие сутки российские войска нанесли серию ударов по скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком, купянском, краснолиманском и южнодонецком направлениях спецоперации. Суммарные потери ВСУ на всех направлениях согласно заявлению Конашенкова составили более 300 человек.

Отдельно представитель оборонного ведомства заявил, что Вооруженные силы России уничтожили две моторные лодки с экипажем из 10 человек. Он сообщил, что в лодках находился десант ВСУ.

Также в Минобороны заявили об уничтожении нескольких единиц техники противника, в том числе и образцов, поставленных ВСУ странами Запада. Так на донецком направлении была уничтожена французская гаубица Caesar, а в Запорожской области — радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

По данным Минобороны на 1 февраля, с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 381 самолет, 206 вертолетов, 2996 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7706 танков и других боевых бронированных машин, 998 боевых машин реактивных систем залпового огня и 3978 орудий полевой артиллерии.