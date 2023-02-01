Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:25, 1 февраля 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 1 февраля

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на среду, 1 февраля. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

Как рассказал журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за минувшие сутки российские войска нанесли серию ударов по скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком, купянском, краснолиманском и южнодонецком направлениях спецоперации. Суммарные потери ВСУ на всех направлениях согласно заявлению Конашенкова составили более 300 человек.

Отдельно представитель оборонного ведомства заявил, что Вооруженные силы России уничтожили две моторные лодки с экипажем из 10 человек. Он сообщил, что в лодках находился десант ВСУ.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Также в Минобороны заявили об уничтожении нескольких единиц техники противника, в том числе и образцов, поставленных ВСУ странами Запада. Так на донецком направлении была уничтожена французская гаубица Caesar, а в Запорожской области — радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

По данным Минобороны на 1 февраля, с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 381 самолет, 206 вертолетов, 2996 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7706 танков и других боевых бронированных машин, 998 боевых машин реактивных систем залпового огня и 3978 орудий полевой артиллерии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
В «Транснефти» прокомментировали удар ВСУ по нефтепроводу «Дружба»
Выявлена связь между использованием глазных капель и смертельной инфекцией
В Госдуме объяснили возможное закрытие торгпредства Казахстана в России
По делу о покушении на главу Русского дома в ЦАР задержаны четверо подозреваемых
Главу налоговой службы Киева заподозрили в незаконном обогащении на миллионы
Врач назвал неочевидный способ избавиться от отеков
Польша предложила НАТО дать гарантии безопасности Украине
Хелена Бонем Картер высказалась о возможном продолжении сериала «Корона»
Плану по замене лифтов в России предрекли провал
Преподаватель физкультуры перечислила продукты для подтянутого тела
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.