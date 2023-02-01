55-летняя Памела Андерсон высказалась по поводу пластики и старения

55-летняя актриса Памела Андерсон заявила, что не боится возрастных изменений

Американская фотомодель Памела Андерсон раскрыла свое мнение по поводу старения и пластических операций по улучшению внешности. На эту тему она высказалась в подкасте Armchair Expert.

55-летняя звезда «Спасателей Малибу» рассказала, что не боится возрастных изменений, поэтому спокойно относится к наступлению пожилого возраста. «Я всегда представляла себя старой. Мне хочется отпустить длинные седые волосы, носить маленькую соломенную шляпу и перестать краситься. Мне комфортно от этой мысли», — заявила манекенщица.

По словам актрисы, красивым женщинам, как правило, тяжело стареть, поэтому они начинают прибегать к многочисленным косметологическим и хирургическим вмешательствам. «Мне кажется, что я не отношусь к таким женщинам. Мне не хочется делать сумасшедшую пластику лица и тела», — пояснила знаменитость в заключение.

В ноябре 2020 года Андерсон также призналась в наборе лишнего веса и была обругана за внешний вид. По словам модели, она поправилась за время карантина, который вводили из-за пандемии COVID-19. Телезвезда призналась, что «чувствует себя распухшей», поэтому регулярно тренируется, чтобы привести себя в форму. Подписчики, в свою очередь, раскритиковали фигуру Андерсон.