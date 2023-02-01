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11:18, 1 февраля 2023Мир

Американская ЧВК «Моцарт» решила покинуть Украину

Руководитель ЧВК «Моцарт» Милберн: бойцы покидают Украину, но миссия продолжается

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Американская ЧВК «Моцарт», обучающая солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), покидает республику. Об этом сообщил руководитель частной кампании Энди Милберн в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

При этом он намекнул, что миссия продолжит работу — просто под другим названием. Последний день работы ЧВК «Моцарт» при этом прошел 31 января.

«Тот факт, что имя и организация стали предметом судебного разбирательства, слишком сильно отвлекал от нашей основной миссии: обучения украинских солдат и защиты мирных жителей от опасности», — объяснил Милберн.

Кроме того, 23 января сообщалось, что Милберн и финансовый директор ЧВК Эндрю Бейн поссорились по поводу пожертвований. Бейн обвинил руководителя частной кампании в незаконном присвоении, растрате и неверном переводе пожертвований, поступающих «Моцарту».

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Виктория Кондратьева
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