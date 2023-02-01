ФБР начало обыск в доме Байдена в Рехобот Бич по делу о секретных документах

Сотрудники ФБР проводят обыск в доме президента США Джо Байдена в Рехобот Бич по делу о секретных документах. Об этом пишет NBC News со ссылкой на два источника, знакомых с ходом развития событий.

Третий источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что при обыске ФБР не предъявили ордера, и он был проведен «по обоюдному согласию».

Документы с секретными пометками ранее были обнаружены в резиденции Байдена в Уилмингтоне и в офисе аналитического центра в Вашингтоне. В Белом доме при этом говорили, что в доме политика в Рехобот Бич не было обнаружено никаких секретных документов.