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17:47, 1 февраля 2023Мир

ФБР начало обыск в доме Байдена

ФБР начало обыск в доме Байдена в Рехобот Бич по делу о секретных документах
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Alvin Baez / Reuters

Сотрудники ФБР проводят обыск в доме президента США Джо Байдена в Рехобот Бич по делу о секретных документах. Об этом пишет NBC News со ссылкой на два источника, знакомых с ходом развития событий.

Третий источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что при обыске ФБР не предъявили ордера, и он был проведен «по обоюдному согласию».

Документы с секретными пометками ранее были обнаружены в резиденции Байдена в Уилмингтоне и в офисе аналитического центра в Вашингтоне. В Белом доме при этом говорили, что в доме политика в Рехобот Бич не было обнаружено никаких секретных документов.

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Елизавета Наумова
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