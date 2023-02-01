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15:06, 1 февраля 2023Россия

Замглавы Минобрнауки заявил о забытом украинскими властями праве студентов

В Минобрнауки заявили о забытом праве украинских студентов общаться на русском языке

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Конституция Украины дает студентам из других государств право общаться между собой на родном языке, в том числе на русском, но Киев сейчас об этом не вспоминает. Об этом заявил заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский.

Так он прокомментировал заявление уполномоченного по защите украинского языка Тараса Креминя о том, что вузы Украины должны запретить студентам общаться на русском языке в стенах высших учебных заведений по примеру Киево-Могилянской академии.

«Могу сказать, что за последние годы в российские вузы поступило немало студентов украинского происхождения. И они могут в наших университетах так же, как и любые другие студенты, общаться друг с другом на родном языке. Право на это им дает конституция Российской Федерации. Насколько я знаю, и украинская конституция дает аналогичное право, но на Украине сейчас об этом не вспоминают», — приводят его слова «РИА Новости».

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Константин Ляпунов
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