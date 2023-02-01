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12:30, 1 февраля 2023Силовые структуры

Совфед одобрил закон о пробации осужденных в России

Совфед одобрил закон о социальной адаптации заключенных в России

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Совет Федерации одобрил закон о пробации, который предполагает введение в России института социальной адаптации заключенных. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает РИА Новости.

Закон предполагает три вида пробации: исполнительную, пенитенциарную и постпенитенциарную. Меры поддержки будут предусмотрены для тех, кому назначили принудительные работы или приговорили к штрафу, а также для осужденных условно и тех, кто уже вышел из колонии или только готовится к выходу на свободу. Для каждого человека программа ресоциализации будет индивидуальна.

Осужденным помогут с трудоустройством, получением образования и восстановлением документов, а также налаживанием связей с родственниками. Также им будет оказываться психологическая помощь.

Нововведения могут вступить в силу уже с 1 января 2024 года.

Ранее Совфед одобрил закон об обязательной регистрации ДНК всех осужденных и подозреваемых.

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Илона Палей
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