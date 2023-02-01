Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:55, 1 февраля 2023Силовые структуры

Совфед одобрил закон о регистрации ДНК подозреваемых и осужденных

Совфед одобрил закон об обязательной регистрации ДНК всех осужденных и подозреваемых

Фото: Совет Федерации РФ / РИА Новости

Совет Федерации одобрил закон об обязательной регистрации ДНК всех осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также помещенных под административный арест. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает РИА Новости.

Закон позволит органам предварительного следствия и органам дознания совместно с подразделениями органов внутренних дел или Следственного комитета России проводить обязательную регистрацию ДНК. Это, по мнению экспертов, увеличит информационный массив федеральной базы данных геномной информации и будет способствовать повышению эффективности в расследовании и раскрытии преступлений. В законопроекте также говорится, что геномная информация осужденных, обвиняемых и подозреваемых подлежит уничтожению в случае их реабилитации.

В настоящее время анализ ДНК берут только у осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также любых преступлений против половой неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон об обязательной регистрации ДНК осужденных.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Последствия позиции Орбана по Украине для Венгрии оценили
Появились фотографии обысков у Коломойского
Китай обвинил AUKUS в усугублении гонки вооружений в АТР
Совфед одобрил закон о регистрации ДНК подозреваемых и осужденных
В ЕС захотели ввести цифровые шенгенские визы для туристов
Раскрыто имя кандидата на пост президента США на выборах в 2024 году
Наташа Королева отреагировала на госпитализацию Игоря Николаева
Ценам на бензин пообещали скорый рост
Япония запланировала дату саммита G7
В Госдуме отреагировали на призыв Литвы высылать российских послов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.