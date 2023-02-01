Совфед одобрил закон о регистрации ДНК подозреваемых и осужденных

Совфед одобрил закон об обязательной регистрации ДНК всех осужденных и подозреваемых

Совет Федерации одобрил закон об обязательной регистрации ДНК всех осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также помещенных под административный арест. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает РИА Новости.

Закон позволит органам предварительного следствия и органам дознания совместно с подразделениями органов внутренних дел или Следственного комитета России проводить обязательную регистрацию ДНК. Это, по мнению экспертов, увеличит информационный массив федеральной базы данных геномной информации и будет способствовать повышению эффективности в расследовании и раскрытии преступлений. В законопроекте также говорится, что геномная информация осужденных, обвиняемых и подозреваемых подлежит уничтожению в случае их реабилитации.

В настоящее время анализ ДНК берут только у осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также любых преступлений против половой неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон об обязательной регистрации ДНК осужденных.

