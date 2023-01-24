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16:49, 24 января 2023Силовые структуры

Госдума приняла закон об обязательной регистрации ДНК осужденных

Госдума приняла во втором чтении закон о регистрации ДНК осужденных и подозреваемых

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Госдума России приняла во втором чтении законопроект об обязательной геномной регистрации осужденных, подозреваемых и обвиняемых. Об этом сообщает ТАСС.

Документ предусматривает, что экспертные подразделения Следственного комитета России получат полномочия по проведению геномной регистрации. Также эта процедура теперь распространяется на граждан, подвергнутых административному аресту.

Кроме того, в законопроекте говорится, что геномная информация осужденных, обвиняемых и подозреваемых подлежит уничтожению в случае их реабилитации.

В настоящее время геномная регистрация проводится осужденным за тяжкие или особо тяжкие преступлений, в том числе за деяния против половой неприкосновенности и неустановленных лиц, чей биологический материал был изъят при проведении следственных действий.

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Любовь Ширижик
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