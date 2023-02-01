В наряде Памелы Андерсон увидели отсылку к ее образу в «Спасателях Малибу»

В красном платье Памелы Андерсон увидели отсылку к ее купальнику из «Спасателей Малибу»

Американская фотомодель Памела Андерсон появилась на премьере документального фильма «Памела: История любви» в красном наряде и привлекла внимание журналистов. Снимки публикует Page Six.

55-летняя знаменитость прошлась по ковровой дорожке в облегающем платье на лямках длины макси красного цвета из ткани, покрытой блестящими стразами. Отмечается, что стоимость предмета гардероба бренда Naeem Khan составляет 5995 долларов (418 тысяч рублей). Свой образ она дополнила бриллиантовыми серьгами Cicada и кольцом Delfina Delettrez.

Фото: Rights Managed / Imago / Globallookpress.com

Журналисты портала увидели в одежде Андерсон отсылку к ее культовому красному купальнику, в котором она снималась в популярном сериале «Спасатели Малибу». Известно, что упомянутое шоу транслировалось в телевизионном эфире с 1989 по 2001 год.

В ноябре 2020 года Памела Андерсон призналась в наборе лишнего веса и была обругана за внешний вид. По словам модели, она поправилась за время карантина, который вводили из-за пандемии COVID-19. Телезвезда говорила, что чувствует себя распухшей, поэтому регулярно тренируется, чтобы похудеть.