Выявлена связь между использованием глазных капель и смертельной инфекцией

Fox News: использование глазных капель могло привести к развитию устойчивой инфекции в США

Использование одного бренда капель для глаз могло привести к развитию смертельной инфекции как минимум у 50 жителей США. Подобную связь выявили специалисты американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, передает Fox News.

По данным канала, по меньшей мере у 50 человек в 11 штатах была обнаружена инфекция, вызванная бактерией Pseudomonas aeruginosa, которая устойчива к большинству антибиотиков. Так, случаи были зафиксированы в Калифорнии, Колорадо, Коннектикуте, Флориде, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Нью-Йорке, Неваде, Техасе, Юте и Вашингтоне.

При этом известно, что один из инфицированных скончался, а трое других лишились зрения. Кроме того, у ряда пострадавших развились респираторные инфекции и инфекции мочевыводящих путей.

Большинство инфицированных сообщили, что использовали глазные капли от компании EzriCare. Как отмечается, в данных каплях не содержится консервантов, что означает, что в продукте нет ничего, что могло бы предотвратить рост микроорганизмов.

Эксперты уже обнаружили некие бактерии в каплях, теперь им предстоит выяснить, соответствуют ли они тем, что были выявлены у пострадавших. Как отмечает Fox News, существует вероятность, что капли были заражены в процессе производства, однако пока специалисты не исключают, что бактерии уже могли находиться на коже людей, когда те открывали флакон.

На данный момент продукция EzriCare не отозвана из продажи, однако Центр по контролю и профилактике заболеваний рекомендует гражданам временно воздержаться от ее использования.