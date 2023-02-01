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08:58, 1 февраля 2023Экономика

Названа доля переоценивающих свою финансовую грамотность россиян

НАФИ: высоким уровнем финансовой грамотности обладают 17 процентов россиян

Фото: Shutterstock

Аналитики центра НАФИ назвали долю россиян, которые считают себя финансово грамотными, но на самом деле переоценивают свои возможности. Выдержки из исследования приводит РБК.

Выяснилось, что высоким уровнем цифровой финансовой грамотности обладают 17 процентов россиян, но считают свой уровень хорошим 28 процентов. Примечательно, что доля граждан, которые недооценивают свои знания, тоже выше, чем в действительности: 23 процента считают свои компетенции низкими и 13 процентов на самом деле обладают низким уровнем. Самый высокий уровень финансовой грамотности — у мужчин старше 45 лет из небольших городов, в семьях таких россиян есть по крайней мере три человека.

Ранее эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Мария Соловиченко рассказала, как перестать тратить деньги на то, в чем нет необходимости. По ее словам, сложности в обращении с деньгами вырастают из привычек мышления. Дело в том, что мозг человека предпочитает выбирать самые простые пути в решении проблем. Одна из таких привычек-помех — обесценивание будущей выгоды.

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Платон Щукин
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