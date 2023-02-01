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15:13, 1 февраля 2023Бывший СССР

СБУ разоблачила хищения на миллиард долларов в «Укрнафте» и «Укртатнафте»

СБУ разоблачила схемы хищений на миллиард долларов в «Укрнафте» и «Укртатнафте»
Начало событий в новости У Коломойского устроили обыски

Фото: Sergei Karazy / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что разоблачила схемы хищений на 40 миллиардов гривен (миллиард долларов) в «Укрнафте» и «Укртатнафте». Об этом стало известно после сообщений об обысках у украинского олигарха Игоря Коломойского, пишет РИА Новости.

Топ-менеджменту «Укртатнафта» уже объявили о том, что его подозревают в совершении уголовных преступлений. В СБУ также утверждают, что хищения в компаниях совершались «в интересах фактических собственников и бенефициаров компаний».

По информации местных СМИ, обыски у Коломойско также были связаны с делом о махинациях в нефтяных компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта». Помимо растраты примерно миллиарда долларов, речь идет об уклонении от уплаты таможенных платежей.

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Алевтина Запольская
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