СБУ разоблачила хищения на миллиард долларов в «Укрнафте» и «Укртатнафте»

СБУ разоблачила схемы хищений на миллиард долларов в «Укрнафте» и «Укртатнафте»

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что разоблачила схемы хищений на 40 миллиардов гривен (миллиард долларов) в «Укрнафте» и «Укртатнафте». Об этом стало известно после сообщений об обысках у украинского олигарха Игоря Коломойского, пишет РИА Новости.

Топ-менеджменту «Укртатнафта» уже объявили о том, что его подозревают в совершении уголовных преступлений. В СБУ также утверждают, что хищения в компаниях совершались «в интересах фактических собственников и бенефициаров компаний».

По информации местных СМИ, обыски у Коломойско также были связаны с делом о махинациях в нефтяных компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта». Помимо растраты примерно миллиарда долларов, речь идет об уклонении от уплаты таможенных платежей.