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22:00, 1 февраля 2023Забота о себе

Назван момент максимальной привлекательности женского тела для мужчин

Гинеколог Джейкобсон: во время овуляции женщина становится более желанной для партнера

Фото: Unsplash

Женщина становится более желанной для партнера во время овуляции. О влиянии женского цикла на сексуальную жизнь акушер-гинеколог Мэри Джейкобсон рассказала изданию The List.

Врач отметила, что женщины уделяют больше внимания самой менструации, в то время как овуляция играет не менее важную роль во многих сферах женской жизни. Именно в этот момент женское тело достигает максимальной привлекательности для мужчин.

14 дней

срок, отделяющий овуляцию от следующей менструации

В период овуляции женщина может чаще обычного чувствовать голод или ощущать внезапный прилив энергии. Также могут наблюдаться обильные выделения, вздутие живота, чувствительность груди и повышенная температура тела, рассказала Джейкобсон.

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Во время подготовки к высвобождению и вероятному оплодотворению яйцеклетки женское тело претерпевает массу изменений, в том числе и внешних. Так организм сообщает, что женщина готова к зачатию ребенка, дополнила врач.

Во время овуляции запахи и общая привлекательность усиливаются. Особенно явно эти сигналы улавливают партнеры женщин. Женщины в глазах мужчин становятся более сексуально привлекательными

Мэри Джейкобсонакушер-гинеколог

Заметно влияет овуляция и на сексуальное желание. Женщины чувствуют сильную потребность в сексе в дни, предшествующие овуляции, но как только начинается овуляция, влечение резко падает, рассказала Джейкобсон.

«Все — от желания заняться сексом и до активного ухода за собой — это способы, с помощью которых гормоны сообщают, что началась овуляция», — подвела итог акушер-гинеколог.

Ранее акушер-гинеколог Мария Софоклис назвала причины жжения во влагалище во время и после секса. По ее словам, зуд могут вызывать аллергия и инфекции.

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Алиса Дмитриева
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