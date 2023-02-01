Россиянин за полмиллиона долларов пообещал знакомому легализовать товары из КНР

ФСБ задержала в аэропорту Шереметьево мужчину, вымогавшего 500 тыс. долларов у коммерсанта

Сотрудники ФСБ и МВД задержали в кафе столичного аэропорта Шереметьево 48-летнего жителя Ленинградской области, вымогавшего полмиллиона долларов у знакомого коммерсанта за помощь в легализации товаров из Китая. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД России.

Задержанному вменяется покушение на мошенничество. На него надели наручники после передачи пакета с 20 тысячами долларов и денежной «куклой», которая имитировала основную часть требуемой суммы. Оперативное видео предоставлено «Ленте.ру» в МВД.

На кадрах видна обстановка в кафе, где сидит за столом подозреваемый. Затем показаны купюры. У задержанного спрашивают, за что ему были переданы деньги.

По данным полиции, приморские таможенники забрали на склад временного хранения партию товаров народного потребления из КНР, принадлежащих бизнесмену. Помочь ему вызвался житель Ленобласти, который обещал посодействовать в легализации изъятого груза. За свои услуги он запросил 500 тысяч долларов, однако бизнесмен обратился в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве у него денег.