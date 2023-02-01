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23:43, 1 февраля 2023Интернет и СМИ

Германия потратит миллиадры евро на укрепление системы ПРО

Bloomberg: власти Германии планируют выделить 17 миллиардов евро на укрепление системы ПРО

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Власти Германии планируют выделить до 17 миллиардов евро на укрепление собственной системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации источников издания, германские власти ведут переговоры с несколькими производителями продукции военного назначения о создании многослойного противоракетного щита.

Так, руководство ФРГ может заключить контракт с немецкой компанией Diehl Defence GmbH на приобретение системы ПВО IRIS-T, который обойдется правительству в 2-3 миллиарда евро. Кроме того, рассматривается приобретение израильской системы ПРО Arrow 3 на сумму в четыре миллиарда евро, а также американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot стоимостью 10 миллиардов евро.

В декабре сообщалось, что Германия выделила 10 миллиардов евро (более 638 миллиардов рублей) на покупку 35 американских истребителей F-35A Lightning II. Поставки будут осуществлены в период с 2026-го по 2029 год. Средства на это выделят из специального фонда для укрепления ВС ФРГ. Помимо самолетов, Германия получит также ракеты класса «воздух-земля».

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Марина Совина
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