В Херсонской области рассказали о случаях перехода военных ВСУ на сторону России

Сальдо заявил, что военные ВСУ регулярно переходят на сторону России в Херсонской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о регулярных случаях перехода военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сторону России. Его слова передает РИА Новости.

По словам Сальдо, подобное происходит регулярно, хоть и не носит массового характера. «Мы, как правило, не торопимся обнародовать информацию о переходах украинских военных на нашу сторону — ведь у них есть близкие, которых киевский режим может подвергнуть репрессиям», — отметил он.

Сальдо подчеркнул, что в украинской армии жестко налажена система принуждения.