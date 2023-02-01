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08:23, 1 февраля 2023Бывший СССР

В Херсонской области рассказали о случаях перехода военных ВСУ на сторону России

Сальдо заявил, что военные ВСУ регулярно переходят на сторону России в Херсонской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о регулярных случаях перехода военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сторону России. Его слова передает РИА Новости.

По словам Сальдо, подобное происходит регулярно, хоть и не носит массового характера. «Мы, как правило, не торопимся обнародовать информацию о переходах украинских военных на нашу сторону — ведь у них есть близкие, которых киевский режим может подвергнуть репрессиям», — отметил он.

Сальдо подчеркнул, что в украинской армии жестко налажена система принуждения.

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Марина Совина
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