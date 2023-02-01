Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:28, 1 февраля 2023Россия

Депутаты предложили упростить трудоустройство подростков

«Известия»: в Госдуме захотели упростить трудоустройство подростков с 14 лет

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В феврале в Государственной Думе РФ в первом чтении будет рассмотрен законопроект о трудоустройстве подростков с 14 лет. Если документ будет принят, то школьникам станет легче устроиться на работу. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на члена комитета по труду, социальной политики и делам ветеранов Андрея Исаева.

Исаев, который является одним из авторов законопроекта, отметил, что принципиально положения Трудового кодекса менять не планируется. Они и сейчас разрешают труд подростков с 14 лет, в свободное от учебы время в условиях, не вредящих их здоровью и нравственному развитию. «Мы касаемся норм, которые серьезно затрудняют трудоустройство. Например, согласие органов опеки», — отметил депутат.

По мнению парламентария, для трудоустройства должно быть достаточно письменного разрешения одного из родителей. Также законопроект предлагает избавить работодателей от оплаты медосмотра несовершеннолетних работников и от регулярных прокурорских проверок.

Ранее сообщалось, что осенью 2022 года более чем на четверть в годовом выражении увеличилось число приглашений пройти собеседование на работу, которые компании отправили соискателям в возрасте 14–18 лет.

По данным Минтруда, в стране ежегодно трудоустраиваются 520 тысяч человек в возрасте до 18 лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о планах США передать Украине ракеты большей дальности
Открыт связанный со старением механизм регуляции митохондрий
Россияне назвали самые выгодные города для покупки жилья
Депутаты предложили упростить трудоустройство подростков
Американский политик осудил защитников Зеленского из-за его еврейских корней
Нетаньяху отказался отвечать на вопрос о причастности Израиля к удару по Ирану
Бывший посол США признался в любви к России
Парень приехал в дом родителей жены и удивился их неожиданному правилу
В Турции назвали одну из важных задач России на Украине
В МИД сообщили о фронтальной атаке Запада на все русское
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.