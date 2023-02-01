Депутаты предложили упростить трудоустройство подростков

«Известия»: в Госдуме захотели упростить трудоустройство подростков с 14 лет

В феврале в Государственной Думе РФ в первом чтении будет рассмотрен законопроект о трудоустройстве подростков с 14 лет. Если документ будет принят, то школьникам станет легче устроиться на работу. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на члена комитета по труду, социальной политики и делам ветеранов Андрея Исаева.

Исаев, который является одним из авторов законопроекта, отметил, что принципиально положения Трудового кодекса менять не планируется. Они и сейчас разрешают труд подростков с 14 лет, в свободное от учебы время в условиях, не вредящих их здоровью и нравственному развитию. «Мы касаемся норм, которые серьезно затрудняют трудоустройство. Например, согласие органов опеки», — отметил депутат.

По мнению парламентария, для трудоустройства должно быть достаточно письменного разрешения одного из родителей. Также законопроект предлагает избавить работодателей от оплаты медосмотра несовершеннолетних работников и от регулярных прокурорских проверок.

Ранее сообщалось, что осенью 2022 года более чем на четверть в годовом выражении увеличилось число приглашений пройти собеседование на работу, которые компании отправили соискателям в возрасте 14–18 лет.

По данным Минтруда, в стране ежегодно трудоустраиваются 520 тысяч человек в возрасте до 18 лет.

