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16:51, 1 февраля 2023Силовые структуры

ФСБ сообщила о семилетнем приговоре россиянину за финансирование террористов

ФСБ: житель Ульяновска получил семь лет колонии за финансирование террористов ИГ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Центральный окружной военный суд приговорил к семи годам лишения свободы жителя Ульяновска за финансирование запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Ульяновской области, передает издание 73online.ru.

Мужчина признан виновным по статьям 205.5 УК России («Пособничество деятельности террористической организации») и 205.1 УК России («Содействие террористической деятельности»). Согласно приговору суда, первые четыре года он проведет в тюрьме, а затем будет переведен в колонию строгого режима.

Деятельность пособника террористов была пресечена сотрудниками ульяновского УФСБ. По его данным, в 2015 году мужчина перечислил денежные средства ИГ для обеспечения боевиков. Также он помогал переправлять в Сирию сторонников террористической организации для участия в боевых действиях. В частности, мужчина занимался изготовлением для них поддельных документов.

После задержания он признал вину и дал показания о своей преступной деятельности. Приговор вступил в законную силу.

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Любовь Ширижик
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