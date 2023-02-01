Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
09:15, 1 февраля 2023Среда обитания

Предсказан объем ввода жилья в России

НОСТРОЙ: в 2023 году объем ввода жилья в России приблизится к 102,7 миллиона «квадратов»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В 2023 году объем ввода жилья в России приблизится к рекорду 2022 года, или к 102,7 миллиона квадратных метров. Такой объем строительства предсказал президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков, передает агентство «Прайм».

На данный момент в стране строятся 98 миллионов «квадратов» многоквартирных домов, что соответствует двухлетнему показателю ввода индустриального жилья. При этом более половины возводимых площадей уже проданы. По словам Глушкова, наличие покупателей и инвесторов говорит о том, что сложностей с достройкой объектов не предвидится.

Эксперт отметил, что финансирующие застройщиков банки также не видят в отрасли отклонений от финансовых моделей и связанных с этим рисков. В некоторых регионах есть признаки избытка объектов, однако в целом по рынку такой проблемы не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что лидером по объему нового строительства во второй половине 2022 года среди крупных городов стала Москва. С июля по декабрь в столице ввели 2,92 миллиона квадратных метров жилья, или 208 корпусов. Самая большая доля общего числа пришлась на ТиНАО — 0,98 миллиона «квадратов», или 77 корпусов.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Орбан усомнился в жизнеспособности Украины как суверенного государства
Россиянам станет проще попасть в Африку и Латинскую Америку
Звезда «Теории большого взрыва» вернул в продажу дом с большой скидкой
Зеленский анонсировал новые увольнения украинских чиновников
Записавший привет из Мексики российский депутат поедет в зону СВО
В Москве неизвестный зарезал двоих мужчин и поджег квартиру
21-летнего россиянина нашли мертвым в лесу
В японском парламенте поставили прямоту Путина в пример Кисиде
Раскрыт неожиданный признак несчастливых отношений
Обнаруженная в Херсонской области яма с боеприпасами попала на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.