Предсказан объем ввода жилья в России

НОСТРОЙ: в 2023 году объем ввода жилья в России приблизится к 102,7 миллиона «квадратов»

В 2023 году объем ввода жилья в России приблизится к рекорду 2022 года, или к 102,7 миллиона квадратных метров. Такой объем строительства предсказал президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков, передает агентство «Прайм».

На данный момент в стране строятся 98 миллионов «квадратов» многоквартирных домов, что соответствует двухлетнему показателю ввода индустриального жилья. При этом более половины возводимых площадей уже проданы. По словам Глушкова, наличие покупателей и инвесторов говорит о том, что сложностей с достройкой объектов не предвидится.

Эксперт отметил, что финансирующие застройщиков банки также не видят в отрасли отклонений от финансовых моделей и связанных с этим рисков. В некоторых регионах есть признаки избытка объектов, однако в целом по рынку такой проблемы не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что лидером по объему нового строительства во второй половине 2022 года среди крупных городов стала Москва. С июля по декабрь в столице ввели 2,92 миллиона квадратных метров жилья, или 208 корпусов. Самая большая доля общего числа пришлась на ТиНАО — 0,98 миллиона «квадратов», или 77 корпусов.