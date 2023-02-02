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11:48, 2 февраля 2023Силовые структуры

Суд арестовал одного из полицейских из-за гибели россиянина в автозаке

В Нижнем Тагиле суд арестовал полицейского из-за гибели мужчины в автозаке от перелома шеи

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила арестовал одного из сотрудников полиции из-за гибели мужчины в автозаке от перелома шеи. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает сайт E1.RU.

27-летний лейтенант будет находиться в СИЗО один месяц и 27 суток. Ему предъявили обвинение по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение полномочий»). Обвиняемый не признал вину.

Ранее 31 января стало известно, что следователи возбудили уголовное дело из-за гибели задержанного в полицейском автозаке. 29 января группа немедленного реагирования приехала по вызову о мелком хулиганстве и забрала дебошира. В отдел полиции он уже прибыл мертвым. Причиной смерти стал перелом шейного позвонка. Жена погибшего рассказала, что полицейские закинули мужа в отсек автозака вверх ногами, он не мог перевернуться в узком замкнутом пространстве из-за своего высокого роста, в результате по дороге у него сломалась шея. «Положили ногами вверх и захлопнули обе двери. И в таком положении везли его. Это нелюди. Демоны в человеческом обличье», — говорит жена погибшего.

Вскоре суд примет решение об аресте второго фигуранта этого дела.

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Екатерина Власова
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