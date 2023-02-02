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20:35, 2 февраля 2023Силовые структуры

Россиянин сел на 12 лет за убийство ветерана Великой Отечественной войны

В Чувашии мужчина получил 12 лет колонии за убийство ветерана Великой Отечественной войны

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Чувашии суд приговорил к 12 годам лишения свободы 71-летнего местного жителя за убийство 92-летней тети, являвшейся ветераном Великой Отечественной войны и тружеником тыла. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что мужчина проживал в одной квартире с тетей в селе Красные Четаи. Вечером 10 августа 2022 года он в состоянии алкогольного опьянения на почве личных неприязненных отношений избил родственницу, в результате она скончалась на месте происшествия от полученных травм.

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Любовь Ширижик
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