Россиянка задушила мужа проводом в годовщину свадьбы и получила восемь лет

Жительница Курской области, задушившая мужа проводом в годовщину свадьбы, получила 8 лет

Курский областной суд признал законным приговор 40-летней местной жительнице Юлии Девушкиной, получившей восемь лет заключения за убийство мужа. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель объединенной пресс-службы судов Курской области Анна Полянская.

Из материалов дела следует, что утром 16 мая 2022 года в общежитии подсудимая, отправив ребенка в школу, отмечала с мужем годовщину свадьбы с распитием спиртного. Во время застолья между супругами возник конфликт, во время которого мужчина оскорблял жену и бросил в нее табурет. В ответ Девушкина ударила мужа ногой в живот, отчего он упал на софу. Она коленом придавила его, вынула из розетки провод-удлинитель, дважды обвила его вокруг шеи мужа и задушила.

После этого Девушкина попросила соседку вызвать полицию и скорую помощь. Она признала вину в умышленном причинении смерти супругу. Железногорский городской суд приговорил ее к восьми годам в колонии. Однако она обжаловала приговор и просила апелляционную инстанцию переквалифицировать обвинение на превышение самообороны.

«Убийства не было. 11 лет мы с ним прожили совместно и все эти годы я вынашивала план, чтобы именно 16 мая взять и убить его? Он довел меня до этого. Я просто сама себя защищала. И неизвестно, чем бы это закончилось», — заявила Девушкина.

Однако суд не нашел оснований для отмены приговора, он вступил в законную силу. Теперь осужденная будет этапирована к месту отбытия наказания.