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11:07, 2 февраля 2023Экономика

Россияне назвали необходимую сумму для финансовой независимости

«СберСтрахование жизни»: россиянам для финансовой независимости необходимо 4,3 млн рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Россиянам для финансовой независимости необходимо 4,3 миллиона рублей накоплений, пишет РБК со ссылкой на опрос компании «СберСтрахование жизни».

Средняя оценка материального благополучия выросла на 26,5 процента — в 2021 году эта сумма составляла 3,4 миллиона рублей. Больше всего для финансовой свободы нужно жителям Санкт-Петербурга (они назвали сумму в 8,7 миллиона рублей), а также Москвы (7,4 миллиона) и Ярославля (5,3 миллиона).

Основой финансовой независимости 77 процентов опрошенных назвали достойную зарплату. Среднемесячный доход, таким образом, должен стартовать от 77,4 тысячи рублей. Самую высокую зарплату для материальной свободы назвали жители Москвы (144 тысячи рублей).

Кроме зарплаты, россияне рассчитывают на накопления, сдачу недвижимости в аренду, на собственный бизнес, а также на инвестиции в акции и облигации. Материально свободными себя считают 58 процентов жителей крупных российских городов. Больше всего таких оказалось в Махачкале (80 процентов).

Ранее сообщалось, что большинство россиян в 2023 году хотели бы получать в месяц от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Всего 14 процентов опрошенных признались, что их желаемый уровень дохода соответствует реальному.

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Платон Щукин
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