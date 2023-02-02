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17:11, 2 февраля 2023Экономика

В России открыто месторождение ярко-оранжевой нефти

«Газпром нефть» открыла новое месторождение на юге Оренбургской области

Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

«Газпром нефть» открыла новое месторождение в Ташлинском районе Оренбургской области. При бурении скважины на Солнечном лицензионном участке компания получила приток нефти более 490 кубометров в сутки. По оценкам геологов, после завершения обустройства скважины объем может значительно возрасти.

«Месторождение с геологическими запасами в 53 миллиона тонн — это довольно крупное открытие. Не исключено, что в ходе доразведки запасы могут возрасти. Основным преимуществом месторождения на Солнечном лицензионном участке является развитая инфраструктура региона, в том числе близость активов "Газпромнефть-Оренбурга", железнодорожной ветки до Самары, а также магистральных нефтепроводов. Открытие подтвердило перспективность стратегии "Газпром нефти" по формированию кластера лицензий на юго-западе Оренбургской области — Солнечный участок был приобретен компанией осенью 2018 года. Факт открытия также демонстрирует потенциал таких старых нефтяных провинций, как Волго-Урал, и подтверждает, что при эффективных подходах к геологоразведке существующие там ресурсы позволяют не только поддерживать, но и наращивать добычу нефти в этих регионах», — отметил руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников.

Нефть Солнечного участка имеет необычный ярко-оранжевый цвет, по своим свойствам относится к легким сортам и не содержит примесей. В будущем месторождение станет частью центра добычи «Газпром нефти» в Волго-Уральском регионе.

«Для Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, которая считается хорошо изученным регионом, открытие такого масштаба — серьезный успех. Новый актив и соседние участки станут базой для долгосрочного развития нашей компании в Оренбургской области, которая остается одним из значимых центров нефтедобычи "Газпром нефти"», — отметил заместитель председателя правления компании Вадим Яковлев.

Оранжевую нефть нашли на рекордной глубине — около 5,8 километров. До 2030 года «Газпром нефть» планирует провести на юго-западе Оренбургской области дополнительные сейсморазведочные работы и пробурить 15 новых скважин.

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Алена Шаповалова
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