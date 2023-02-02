Норвегия выделит деньги из своего нефтяного фонда для помощи Украине

Премьер Норвегии Йонас Гар Стере: Осло выделит из нефтяного фонда деньги для Украины

Норвежский фонд благосостояния в ближайшие годы выделит Киеву деньги на военную и гуманитарную помощь, заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере, пишет Reuters.

Как уточнило издание, Норвегия намерена отправить помощь из своего нефтяного фонда. «Это приведет к временному увеличению трат из суверенного фонда благосостояния», — подчеркнул политик.

Сколько средств будет выделено, премьер уточнять не стал. Он указал на то, что это будет многолетним обязательством для Осло. В Норвегии уверены, что выделяемая сумма никак не скажется на экономике государства.

Норвежский фонд благосостояния владеет около 1,5 процента акций в мире. К концу 2022 года состояние фонда оценивалось в 1,24 триллиона долларов (12,4 триллиона крон).

Ранее стало известно, что Норвегия находится на стадии подготовки многолетнего пакета помощи, который будет направлен Украине и странам, пострадавшим от последствий украинского кризиса.