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23:47, 2 февраля 2023Мир

Норвегия выделит деньги из своего нефтяного фонда для помощи Украине

Премьер Норвегии Йонас Гар Стере: Осло выделит из нефтяного фонда деньги для Украины
Йонас Гар Стере

Йонас Гар Стере. Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Норвежский фонд благосостояния в ближайшие годы выделит Киеву деньги на военную и гуманитарную помощь, заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере, пишет Reuters.

Как уточнило издание, Норвегия намерена отправить помощь из своего нефтяного фонда. «Это приведет к временному увеличению трат из суверенного фонда благосостояния», — подчеркнул политик.

Сколько средств будет выделено, премьер уточнять не стал. Он указал на то, что это будет многолетним обязательством для Осло. В Норвегии уверены, что выделяемая сумма никак не скажется на экономике государства.

Норвежский фонд благосостояния владеет около 1,5 процента акций в мире. К концу 2022 года состояние фонда оценивалось в 1,24 триллиона долларов (12,4 триллиона крон).

Ранее стало известно, что Норвегия находится на стадии подготовки многолетнего пакета помощи, который будет направлен Украине и странам, пострадавшим от последствий украинского кризиса.

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Марина Совина
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