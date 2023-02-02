Разорванное тело мужчины нашли на козырьке подъезда в российском городе

В Новороссийске на козырьке подъезда жилого дома нашли тело обнаженного мужчины

Жители города Новороссийска Краснодарского края обнаружили на козырьке подъезда дома на Анапском шоссе разорванное практически пополам тело мужчины. Об этом пишет Telegram-канал «Новороссийск ДТП@nvrsk_road».

По словам местных жителей, утром 2 февраля они услышали громкий хлопок, после чего нашли погибшего. Обнаженное тело россиянина частично свисало с козырька подъезда. В комментариях местные жители сообщают, что мертвого горожанина также видели дети, которые утром шли в школу.

Как пишут авторы поста, предположительно, 39-летний мужчина покончил с собой. По их данным, на балконе 16-го этажа дома нашли мужской халат.

Ранее тело 18-летнего курсанта университета МВД нашли на козырьке подъезда жилого дома на северо-западе Москвы. Погибший получил травмы, характерные при падении с высоты. Основной версий происшествия является самоубийство.