Разорванное тело мужчины нашли на козырьке подъезда в российском городе
Жители города Новороссийска Краснодарского края обнаружили на козырьке подъезда дома на Анапском шоссе разорванное практически пополам тело мужчины. Об этом пишет Telegram-канал «Новороссийск ДТП@nvrsk_road».
По словам местных жителей, утром 2 февраля они услышали громкий хлопок, после чего нашли погибшего. Обнаженное тело россиянина частично свисало с козырька подъезда. В комментариях местные жители сообщают, что мертвого горожанина также видели дети, которые утром шли в школу.
Как пишут авторы поста, предположительно, 39-летний мужчина покончил с собой. По их данным, на балконе 16-го этажа дома нашли мужской халат.
Ранее тело 18-летнего курсанта университета МВД нашли на козырьке подъезда жилого дома на северо-западе Москвы. Погибший получил травмы, характерные при падении с высоты. Основной версий происшествия является самоубийство.