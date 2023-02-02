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11:55, 2 февраля 2023Россия

Разорванное тело мужчины нашли на козырьке подъезда в российском городе

В Новороссийске на козырьке подъезда жилого дома нашли тело обнаженного мужчины

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Жители города Новороссийска Краснодарского края обнаружили на козырьке подъезда дома на Анапском шоссе разорванное практически пополам тело мужчины. Об этом пишет Telegram-канал «Новороссийск ДТП@nvrsk_road».

По словам местных жителей, утром 2 февраля они услышали громкий хлопок, после чего нашли погибшего. Обнаженное тело россиянина частично свисало с козырька подъезда. В комментариях местные жители сообщают, что мертвого горожанина также видели дети, которые утром шли в школу.

Как пишут авторы поста, предположительно, 39-летний мужчина покончил с собой. По их данным, на балконе 16-го этажа дома нашли мужской халат.

Ранее тело 18-летнего курсанта университета МВД нашли на козырьке подъезда жилого дома на северо-западе Москвы. Погибший получил травмы, характерные при падении с высоты. Основной версий происшествия является самоубийство.

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Константин Лысяков
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