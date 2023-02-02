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13:45, 2 февраля 2023Силовые структуры

В Тюмени экс-следователя осудили на девять лет за пьяное ДТП с двумя погибшими

В Тюмени осудили на девять лет экс-сотрудника СКР, сбившего насмерть двух рабочих
Павел Шадрин. Архивное фото

Павел Шадрин. Архивное фото. Фото: Telegram-канал объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области

Ленинский районный суд Тюмени приговорил к девяти годам лишения свободы Павла Шадрина за пьяное ДТП с двумя погибшими. Об этом в четверг, 2 февраля, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Мужчина признан виновным по пункту «а» части 6 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения, при управлении автомобилем, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения») УК РФ. Его лишили специального звания «Майор юстиции». Также мужчине на два года и десять месяцев запретили водить автомобиль.

Речь идет об экс-сотруднике Следственного комитета России (СКР), уточняет ТАСС. По данным ведомства, в ночь на 24 ноября 2021 года пьяный фигурант за рулем BMW на улице Федюнинского насмерть сбил двух работников дорожной службы.

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Екатерина Власова
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