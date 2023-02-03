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18:22, 3 февраля 2023Экономика

Описаны последствия разоблачения скандального индийского бизнесмена

Bloomberg: скандал вокруг Adani Group затронет активы миллиардеров по всему миру

Фото: Rajanish Kakade / AP

Скандал с обвиненной в мошенничестве Adani Group, принадлежащей одному из богатейших бизнесменов Азии Гаутаму Адани, может отразиться на активах других миллиардеров далеко за пределами Индии. Последствия сложившейся ситуации описало агентство Bloomberg.

Речь идет о компаниях, которые имеют совместные предприятия со структурами Adani Group или просто сотрудничают с ними. Так, разоблачение скандального индийского бизнесмена может навредить американскому гиганту розничной торговли Walmart и владеющей ее акциями семье Уолтонов — одной из наиболее состоятельных в мире. Walmart еще в 2021 году заключила с Adani Group договор о строительстве складов и центра обработки данных в Индии с целью укрепления своих цепочек поставок.

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Пострадать может богатейший человек Малайзии Роберт Куок, которого с Адани связывает совместный бизнес по производству продуктов питания в Индии. Также скандал может затронуть контейнерную компанию CMA CGM, которая принадлежит Рудольфу Сааде и его семье, чье состояние оценивается в 18,3 миллиарда долларов. Кроме того, проблемы у Adani Group, возможно, отразятся на поставщике химикатов Gadot Group, которая совместно с индийской группой управляет вторым по величине портом в Израиле.

Скандал с Adani Group разразился после публикации инвестиционно-исследовательской группой Hindenburg Research 24 января отчета с критикой положения дел в холдинге. Аналитики нашли признаки сомнительных практик, финансовых махинаций и «наглого манипулирования акциями» в деятельности компаний Адани. После этого стоимость компаний, входящих в группу, упала более чем на 100 миллиардов долларов, а сам Адани потерял статус самого богатого человека в Азии.

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Данил Дмитриев
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